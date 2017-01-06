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Плей-офф NFL и превью wild-card раунда. SportHub #71

Подкаст с Дмитрием Липским и Виталием Волочаем

  • 06.01.2017 21:12
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Плей-офф NFL и превью wild-card раунда. SportHub #71

Первый подкаст от SportHub в новом году!

Пока большинство наших резидентов находится на каникулах, Виталий Волочай и Дмитрий Липский, пробираясь через праздники, морозы и снежные бури, находят в себе силы поговорить о стартующем уже на днях плей-офф NFL. Анализ сильных и слабых сторон всех 12 участников плей-офф, превью wild-card раунда и раздача слонов по итогам регулярного сезона - все это в нашем 71-м подкасте.

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Автор — Виталий Волочай, Sport.ua

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